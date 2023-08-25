أكرم حسني يطرح أغنية «هنهد الدنيا رقص» من فيلم العميل صفر (فيديو)

أعلن الفنان أكرم حسني، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، طرح أغنيته الجديدة «هنهد الدنيا رقص» من فيلم العميل صفر والذي يعرض حاليا في دور العرض السينمائية.

طرح أغنية «هنهد الدنيا رقص» من فيلم العميل صفر

ونشر أكرم حسني الأغنية وعلق عليها قائلا: «هنهد الدنيا رقص من فيلم العميل صفر، على جميع منصات المزيكا، كلمات: أكرم حسني، وألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى».

فيلم «العميل صفر»

وحقق الفنان أكرم حسني نجاحا كبيرا بفيلم «العميل صفر» الذي يعرض حاليا بدور العرض، وتصدر شباك التذاكر ويضم عددا كبيرا من نجوم الفن، بجانب أكرم حسني، أبرزهم نيللي كريم، ومنذر رياحنة، ومصطفى غريب، وأيمن الشيوي، وهو من فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وإنتاج وائل عبد الله، وإخراج كريم العدل.