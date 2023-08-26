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1.7 مليون جنيه إيرادات فيلم العميل صفر بالسينما في يوم واحد

كتب:

هبة أمين
09:16 ص | السبت 26 أغسطس 2023
أكرم حسني بطل فيلم العميل صفر

أكرم حسني بطل فيلم العميل صفر

حقق فيلم العميل صفر، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس الجمعة، تقدر بـ مليون و795 ألفا و76 جنيها، ليتصدر المركز الأول في قائمة الإيرادات اليومية للأفلام المعروضة بالسينما، والتي تضم أفلام وش في وش، بيت الروبي، ع الزيرو، مرعي البريمو، مستر إكس، البعبع، خمس جولات، البطة الصفرا، تاج وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وجاءت إيرادات فيلم العميل صفر بطولة أكرم حسني، بعد مرور نحو 10 أيام عرض بنحو 11 مليون جنيه، ليتصدر قائمة الإيرادات اليومية في دور العرض السينمائي، ويعد أول بطولة مطلقة للفنان أكرم حسني في عالم السينما.

أبطال فيلم العميل صفر

فيلم العميل صفر بطولة أكرم حسني، أسماء أبو اليزيد، منذر رياحنة، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، فيدرا، أوتاكا، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي، فاطمة النبوي، تأليف وائل عبدالله، إخراج كريم العدل.

قصة فيلم العميل صفر

تدور قصة فيلم العميل صفر في إطار كوميدي ملئ بالأكشن والمفاجآت، من خلال الشاب صفر عبداللطيف شداد الهمم، والذي يتخذ من جيمس بوند قدوة له، ويحلم بأن يكون مثله يومًا، الأمر الذي يضعه في العديد من الأزمات والمغامرات الفاشلة.

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بقلم هبة أمين