أكرم حسني وأبطال «العميل صفر» يستعدون للعرض الخاص للفيلم في السعودية

يستعد أبطال «العميل صفر» للاحتفال بالعرض الخاص للفيلم في المملكة العربية السعودية، وبالتحديد في بوليفارد الرياض، حيث يشارك الأبطال الجمهور في مشاهدة الفيلم مع حضور عدد من الفنانين ومشاهير الخليج.

أكرم حسني فى السعودية

ونشر أكرم حسني صورة تجمعه بمصطفى غريب وبيومي فؤاد اللذين يشاركانه بطولة العمل، معلقاً عليها: «بيومي وحشنا قولنا نروح الرياض نشوفه وبالمره نتفرج عالفيلم، العميل صفر في المملكة العربية السعودية».

ويُعتبر العرض الخاص الذي يقام للفيلم في السعودية هو العرض الثالث للفيلم، حيث أقيم العرض الخاص الأول للفيلم في مول مصر في القاهرة، وأقيم العرض الثاني للفيلم في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

العميل صفر في دور العرض

تدور قصة «العميل صفر» حول الشاب «صفر» الذي تمت تسميته بهذا الاسم بشكل خاطئ، مما ولَّد لديه إيمانًا بأنه سيصبح عميلاً سرياً هامًا، وبعدما التحق بوظيفة حارس أمن في إحدى شركات الأمن تسبب في كوارث كبيرة في عمله، وهو من بطولة أكرم حسني، بيومي فؤاد، أسماء أبو اليزيد، مصطفى غريب، منذر رياحنة، فاطمة البنوي، فيدرا، أيمن طعمة، إسماعيل فرغلي، وأيمن الشيوي.

الفيلم فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وائل عبد الله، ومن إنتاج لؤي عبد الله وإخراج كريم العدل.