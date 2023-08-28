1200 جنيه إيرادات فيلم البطة الصفرا لـ غادة عادل و«توتة» في 24 ساعة

تراجع حجم إقبال الجمهور، على فيلم البطة الصفرا، بطولة الثنائي غادة عادل ومحمد عبد الرحمن «توتة»، ما ترتب عليه انخفاض حجم الإيرادات التي يُحققها في دور العرض، رغم أنه يُعد من ضمن أحدث الأفلام الموجودة في صالات السينما حاليًا، ولا يمر على طرحه سوى 3 أسابيع تقريبًا.

وكشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في بيانٍ صحفي، حجم الإيرادات التي حققها فيلم البطة الصفرا، في دور العرض، خلال أمس الأحد، موضحًا أنّ العمل حقق 1200 جنيه، ليتذيل قائمة الإيرادات، من بين الأفلام المنافسة، فقد احتل المركز العاشر والأخير، إذ صار مُهددًا بالرفع من دور العرض، حلال تراجع إقبال الجمهور عليه، خلال الأيام القليلة المُقبلة.

أبطال وأحداث فيلم البطة الصفرا

فيلم البطة الصفرا بطولة محمد عبدالرحمن، غادة عادل، صلاح عبدالله، أنوشكا، محمود حافظ، فرح الزاهد، إبرام سمير، حسن أبو الروس، تأليف محمود عزت، إخراج عصام نصار.

في إطار لايت كوميدي، تدور قصة فيلم البطة الصفرا، من خلال أزمة يتورط فيها باحث اجتماعي مع مجرمة خطيرة داخل السجن، تقع لهما مواقف تقلب الأحداث رأسًا على عقب.

قائمة الأفلام الموجودة في دور العرض

ويُعرض في السينمات حاليًا، بجانب فيلم «البطة الصفرا»، 9 أفلام أخرى، وهي: «العميل صفر» بطولة أكرم حسني، و«وش في وش» بطولة الثنائي أمينة خليل ومحمد ممدوح، و«مرعي البريمو» بطولة محمد هنيدي، و«ع الزيرو» بطولة محمد رمضان، و«خمس جولات»، و«بيت الروبي»، و«مستر إكس»، و«البعبع» و«تاج».