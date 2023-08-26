6 آلاف جنيه إيرادات فيلم «البطة الصفرا» بالسينما خلال 24 ساعة

حقق فيلم «البطة الصفرا»، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس الجمعة تقدر بـ 6 آلاف و5 جنيهات، وتراجع إلى المركز العاشر والأخير في قائمة الإيرادات اليومية، التي يتصدرها أفلام «العميل صفر»، «وش في وش»،و«بيت الروبي»، و«ع الزيرو»، و«مرعي البريمو»، و«مستر إكس»، و«خمس جولات»، و«تاج»، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

جاء إجمالي إيرادات فيلم البطة الصفرا، في أول أسبوعين عرض بالسينما بنحو مليون و387 ألف جنيه، وحقق فيلم العميل صفر في أول أسبوع عرض نحو 11 مليون جنيه، وفيلم وش في وش حقق نحو 9 ملايين جنيه خلال 10 أيام عرض بالسينما.

أبطال فيلم البطة الصفرا

فيلم البطة الصفرا بطولة محمد عبدالرحمن، غادة عادل، صلاح عبدالله، أنوشكا، محمود حافظ، فرح الزاهد، إبرام سمير، حسن أبو الروس، تأليف محمود عزت، إخراج عصام نصار.

قصة فيلم البطة الصفرا

في إطار لايت كوميدي، تدور قصة فيلم البطة الصفرا، من خلال أزمة يتورط فيها باحث اجتماعي مع مجرمة خطيرة داخل السجن، تقع لهما مواقف تقلب الأحداث رأسًا على عقب.