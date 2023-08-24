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«البطة الصفرا» يحقق 2910 جنيهات خلال يوم.. المركز قبل الأخير في شباك التذاكر

كتب:

هبة أمين
10:35 ص | الخميس 24 أغسطس 2023
أبطال فيلم البطة الصفرا

أبطال فيلم البطة الصفرا

احتل فيلم البطة الصفرا بطولة محمد عبدالرحمن وغادة عادل، المركز قبل الأخير بقائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما، والتي تذيلها فيلم تاج بطولة تامر حسني ودينا الشربيني، والذي حقق أمس 935 جنيه، فيما جاءت إيرادات «البطة الصفرا» أمس بـ 2910 جنيهات، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وجاء حصيلة إيرادات فيلم البطة الصفرا، خلال أسبوعين عرض بالسينما نحو مليون و388 ألف جنيه، فيما حقق فيلم العميل صفر بطولة أكرم حسني في أسبوعين عرض 8 ملايين جنيه، وفيلم وش في وش بطولة أمينة خليل ومحمد ممدوح نحو 6 ملايين جنيه.

 

أبطال فيلم البطة الصفرا

يشارك في بطولة فيلم البطة الصفرا بخلاف محمد عبدالرحمن وغادة عادل، صلاح عبدالله، أنوشكا، محمود حافظ، فرح الزاهد، إبرام سمير، حسن أبو الروس، تأليف محمود عزت، إخراج عصام نصار.

 

قصة فيلم البطة الصفرا

تدور قصة فيلم البطة الصفرا، في إطار لايت كوميدي، من خلال أزمة يتورط فيها باحث اجتماعي داخل أحد السجون مع مجرمة خطيرة، وتقع لهما مواقف تقلب الأحداث رأسًا على عقب، ليترقب الجميع معرفة سر البطة الصفرا.

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بقلم هبة أمين