«البطة الصفرا» مهدد بالسحب من دور العرض.. حقق 4 آلاف جنيه في يوم واحد

حقق فيلم البطة الصفرا، إيرادات في شباك تذاكر أمس السبت، تقدر بـ4 آلاف و275 جنيه، وجاء في المركز الثامن بقائمة الإيرادات اليومية، فيما جاء في المراكز السبعة الأولى أفلام العميل صفر، وش في وش، بيت الروبي، مرعي البريمو، ع الزيرو، مستر إكس، خمس جولات، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وجاءت حصيلة إيرادات فيلم البطة الصفرا، خلال 14 يوم عرض بالسينما بأكثر من مليون جنيه، وأصبح مهددًا بالسحب من السينما، في ظل تحقيقه إيرادات هزيلة، مع اقتراب استقبال السينما لعدد من الأفلام الجديدة منها أبو نسب للفنان محمد إمام.

قصة فيلم البطة الصفرا

تدور قصة فيلم البطة الصفرا، في إطار لايت كوميدي، من خلال أزمة يتورط فيها باحث اجتماعي ويقوم بدوره محمد عبدالرحمن، مع مجرمة محجوزة بالسجن وتقوم بدورها غادة عادل، والذي تقرب منها من أجل البحث الذي يقوم به، ولكن تقع لهما مواقف تقلب الأحداث رأسًا على عقب.

أبطال فيلم البطة الصفرا

فيلم البطة الصفرا بطولة محمد عبدالرحمن، غادة عادل، صلاح عبدالله، أنوشكا، محمود حافظ، فرح الزاهد، إبرام سمير، حسن أبو الروس، تأليف محمود عزت، إخراج عصام نصار.