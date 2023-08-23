فيلم «البطة الصفرا» لـ محمد عبد الرحمن يحقق 19 ألف جنيه في يوم

حقق فيلم «البطة الصفرا» بطولة الفنان محمد عبد الرحمن، إيرادات في شباك تذاكر السينما، اقتربت من 19 ألف جنيه خلال 24 ساعة، بحسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

إجمالي إيرادات فيلم «البطة الصفرا»

وأكد الموزع السينمائي أن إيرادات فيلم البطة الصفرا اقتربت من مليوني جنيه، واحتل المركز الثامن بقائمة الإيرادات اليومية، وسبقه أفلام «العميل صفر، وش في وش، بيت الروبي، مرعي البريمو، ع الزيرو، مستر إكس، خمس جولات» .

قصة فيلم «البطة الصفرا»

تدور قصة فيلم «البطة الصفرا» في إطار كوميدي من خلال أزمة يتورط فيها باحث اجتماعي داخل أحد السجون مع مجرمة خطيرة، وتقع لهما مواقف تقلب الأحداث رأسًا على عقب.

أبطال فيلم «البطة الصفرا»

فيلم «البطة الصفرا» بطولة محمد عبدالرحمن، وغادة عادل، وصلاح عبدالله، وأنوشكا، ومحمود حافظ، وفرح الزاهد، وإبرام سمير، وحسن أبو الروس، وتأليف محمود عزت، وإخراج عصام نصار.