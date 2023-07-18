التموين: التعاقد على استيراد 315 ألف طن سكر.. والمخزون يكفي حتى فبراير 2024

اجتمع اليوم، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع أعضاء اللجنة العليا للسكر، بحضور هيئة السلع التموينية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، وجهاز حماية المستهلك، وشركة السكر والصناعات التكاملية، وشركات بنجر السكر، التابعة للوزارة، وشركات السكر، من القطاع الخاص، وذلك بهدف متابعة كميات السكر المعروضة بالأسواق، وكذلك بهدف زيادة الكميات المعروضة في الأسواق لضبط الأسعار.

التعاقد على استيراد 315 ألف طن سكر

وفي هذا الإطار، قامت كل من هيئة السلع التموينية وشركة السكر والصناعات التكاملية وشركة الدلتا للسكر وشركة الشرقية للسكر؛ بالتعاقد على استيراد كميات تقدر بـ165 ألف طن سكر، فضلا عن قيام باقي شركات السكر في القطاعين العام والخاص ببدء العمل على استيراد 150 ألف طن إضافية بهدف زيادة المعروض من كميات السكر بالأسواق المحلية لضبط الأسعار.

الاحتياطي الاستراتيجي من السكر والكميات المتعاقد عليها تكفي البلاد حتى فبراير 2024

ومن الجدير بالذكر أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر، وكذلك الكميات المتعاقد عليها، تكفي البلاد حتى فبراير 2024، علمًا بأن موسم الحصاد لقصب وبنجر السكر يبدأ اعتبارًا من يناير 2024.