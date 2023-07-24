كم كيس سكر للفرد في التموين؟.. تفاصيل حصة السلع لأصحاب البطاقات

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، كم كيس سكر للفرد في التموين، وفقا لكمية المقررات التموينية لكل بطاقة على حسب عدد أفراد الأسرة المستحقين للدعم التمويني، والمدرج أسمائهم على منظومة التموين.

كم كيس سكر للفرد في التموين؟

وحدد قرار وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، كم كيس سكر للفرد في التموين، فضلا عن تحديد حد أقصى لعدد أكياس السكر التي تُصرف للأسرة صاحبة البطاقة التموينية، إذ تتحدد كمية السكر التمويني المصروفة شهريا للأسرة كالتالي:

- يحصل كل فرد مقيد على بطاقة التموين على عدد 2 كيس سكر شهريا.

- تحصل بطاقة التموين التي يزيد عدد أفرادها على 3 أفراد على 6 أكياس سكر، وفقا لقرار وزير التموين بتحدد كمية الحد الأقصى من السكر للأسرة.

- بطاقة التموين المقيد عليها 4 أفراد أو أكثر تحصل على 6 أكياس فقط.

صرف السلع التموينية لشهر يوليو 2023

تستكمل حاليا منافذ بقالي التموين صرف السلع التموينية لشهر يوليو 2023 لحاملي البطاقات التموينية ممن لم يقموا بصرف السلع حتى الأن، إذ يستمر صرف السلع حتى نهاية الشهر.