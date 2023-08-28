الحكومة: 1.7 مليار جنيه حجم محفظة التعاون بين مصر والصين

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنّ حجم محفظة التعاون بين مصر والصين، والمستخدمة لتنفيذ العديد من المشروعات في قطاعات تنموية مختلفة بينها الكهرباء والصحة والتعليم والتدريب المهني وغيرها تقدر بـ1.7 مليار جنيه، وفق ما أوضحه مجلس الوزراء.

الإسراع في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030، بين مصر والصين

وأضاف المركز عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، أنّه في إطار اهتمام الدولة بتعزيز شراكات إنمائية عالمية أكثر إنصافًا وتوازنًا وتحقيق المزيد من التآزر من خلال التعاون متعدد الأطراف للإسراع في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030، بين مصر والصين، لافتا إلى أنّه تم إنهاء أعمال تجميع واختبار القمر الصناعي (Misr Sat 2) بالتعاون مع الجانب الصيني، بمقر وكالة الفضاء المصرية.

مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية من أهم المشروعات

ولفت إلى أنّ مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية، والقمر الصناعي مصر سات 2 لتطبيقات الاستشعار عن بُعد، من أهم المشروعات التي يجري تنفيذها من موارد المنح الصينية المقدمة إلى مصر؛ حيث يتم تنفيذ المشروعين بمنحتين بقيمة 92 مليون دولار، ويمثل المشروع نموذجًا فريدًا لتبادل المعرفة والتعاون الفعال بين البلدين، كما يؤكد حرص الجانب الصيني على دعم أولويات مصر في تعزيز البحث العلمي بشكل عام، ودعم برنامج الفضاء المصري بشكل خاص.