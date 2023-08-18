وكالة «الفضاء المصرية»: رصد الموارد والتعديات على الأراضي بالأقمار الصناعية

قال الدكتور شريف الألفي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية اليوم الجمعة، إن الأقمار الصناعية في المدارات المنخفضة تختلف عن أقمار الاتصالات والبث الفضائي، فالأقمار المنخفضة تعطي صورة كاملة عن كل الموارد الموجودة في الدولة المصرية، من مياه وزراعات، وتساهم في تحليل الطقس والتنبؤ بالكوارث».

متابعات الأقمار الصناعية

وأضاف دكتور شريف الألفي خلال لقاؤه ببرنامج بصراحة المذاع عبر قناة الحياة: «نقدر من خلالها نحدد أفضل الأجواء، وأجود أنواع المحاصيل التي من الممكن زراعتها لتعزيز الإنتاجية الزراعية، وتعظيم الأمن الغذائي».

متابعة مشاريع الدولة

وأضاف الألفي: «نتابع المشاريع العملاقة التي تتم في الدولة المصرية من خلال صور الأقمار الصناعية، ونعظم الاستفادة منها، كما ترصد أيضًا حالات التعدي على الأراضي المملوكة للدولة، والتي يمكن رصدها بدقة عالية».