فيلم تاج لـ تامر حسني يحتل المركز التاسع.. ويُحقق 1300 جنيه في 24 ساعة

يواصل فيلم تاج، بطولة الفنان تامر حسني، التراجع في شباك التذاكر، ما أسفر عن تذيله قائمة الإيرادات بين الأفلام المُنافسة، وصار مُهددًا بالرفع من دور العرض السينمائية خلال أيام قليلة، لاسيما وأنه يُنافس منذ 9 أسابيع تقريبًا.

فيلم تاج يحتل المركز التاسع في قائمة الإيرادات

ومن جانبه، كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في بيان صحفي، عن حجم الإيرادات التي حققها فيلم تاج بطولة الفنانة تامر حسني، خلال أمس الأحد، موضحًا أنه حقق 1300 جنيه، ليحتل المركز التاسع قبل الأخير بين الأفلام المنافسة، فيما بلغ إجمالي ما حققه على مدار الـ9 أسابيع الماضية أكثر من 45 مليون جنيه.

أبطال وأحداث فيلم تاج لـ تامر حسني

خلال فيلم تاج، يظهر تامر حسني بشخصيتين وهما توأمان أحدهما تاج الطيب الذي يحب الخير، وهارون الشرير المتعمد إيذاء الآخرين، كلاهما يتمتعان بقوة خارقة للطبيعة، ويحدث صراعًا بينهما، وتتصاعد الأزمات في إطار كوميدي ملئ بالأكشن والتشويق.

فيلم تاج بطولة تامر حسني، ودينا الشربيني، ساندي، عمرو عبدالجليل، شيرين، هالة فاخر، قصة تامر حسني، إخراج سارة وفيق.