935 جنيها إيرادات فيلم «تاج» لتامر حسني أمس.. «مهدد بالسحب من السينمات»

تذيل فيلم «تاج» بطولة تامر حسني، قائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما المصرية، وأصبح مهددًا بالسحب من دور العرض ليكون أول أفلام موسم عيد الأضحى 2023 التي يجري رفعها من السينمات، بسبب الأرقام الهزيلة، إذ حقق أمس 935 جنيها فقط، حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وحقق فيلم «تاج» بطولة تامر حسني، إجمالي إيرادات على مدار 8 أسابيع عرض بالسينما، نحو 45 مليون جنيه، وذلك منذ انطلاق عرضه في موسم أفلام عيد الأضحى 2023، وحقق فيلم «بيت الروبي» أكثر من 124 مليون جنيه، وفيلم «البعبع» 43 مليون جنيه، وفيلم «مستر إكس» 30 مليون جنيه.

أبطال فيلم «تاج»

فيلم «تاج» بطولة تامر حسني ودينا الشربيني، ساندي، عمرو عبد الجليل، شيرين وهالة فاخر، قصة تامر حسني، إخراج سارة وفيق.

قصة فيلم «تاج»

تدور قصة فيلم «تاج» في إطار يحمل مزيجًا بين الأكشن والتشويق والخيال، من خلال شخصية «تاج» وهو سوبر هيرو يقوم بدوره تامر حسني، ويعاني من مشاكل كثيرة بسبب شقيقه التوأم هارون والذي يمتلك قوى خارقة أيضًا ولكن يستخدمها في الشر وإيذاء البشر.