فيلم تاج يحقق 3 آلاف جنيه ويحتل المركز الأخير في إيرادات السينما أمس

تذيل فيلم تاج بطولة تامر حسني، قائمة إيرادات الأفلام في شباك تذاكر السينما أمس السبت حيث حقق 3 آلاف و756 جنيها، بما يجعله مهددًا بالسحب من دور العرض السينمائي خلال الأيام المقبلة، كذلك فيلم البطة الصفرا الذي جاء في المركز قبل الأخير وتحقيقه أمس 4 آلاف جنيه، في ظل استمرار إيراداتهما الضعيفة، فضلًا عن استقبال السينما لمجموعة من الأفلام الجديدة، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

كانت حصيلة إيرادات فيلم تاج بطولة تامر حسني، قد تجاوزت 45 مليون جنيه على مدار الـ 8 أسابيع الماضية، منذ انطلاق عرضه بالسينما بالتزامن مع احتفالات موسم أفلام عيد الأضحى 2023، فيما حقق فيلم بيت الروبي أكثر من 125 مليون جنيه على مدار 9 أسابيع عرض.

قصة فيلم تاج

خلال فيلم تاج، يظهر تامر حسني بشخصيتين وهما توأمان أحدهما تاج الطيب الذي يحب الخير، وهارون الشرير المتعمد إيذاء الآخرين، كلاهما يتمتعان بقوة خارقة للطبيعة، ويحدث صراعًا بينهما، وتتصاعد الأزمات في إطار كوميدي ملئ بالأكشن والتشويق.

أبطال فيلم تاج

فيلم تاج بطولة تامر حسني ودينا الشربيني، ساندي، عمرو عبدالجليل، شيرين، هالة فاخر، قصة تامر حسني، إخراج سارة وفيق.