فيلم تاج لتامر حسني يكتفي بـ6 آلاف جنيه إيرادات بالسينما أمس

حقق فيلم تاج بطولة تامر حسني، 6 آلاف و89 جنيها إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس الجمعة، ليأتي في المركز التاسع قبل الأخير في قائمة الإيرادات اليومية بالسينما، حيث سبقه أفلام العميل صفر، وش في وش، بيت الروبي، ع الزيرو، مرعي البريمو، مستر إكس، 5 جولات، البعبع، وجاء في المركز العاشر والأخير فيلم البطة الصفرا بفارق 74 جنيهًا فقط عن فيلم تاج، حيث حقق أمس 6 آلاف و5 جنيهات فقط، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وجاءت حصيلة إيرادات فيلم تاج على مدار 8 أسابيع عرض بنحو 45 مليون جنيه، منذ انطلاق عرضه بالسينما بالتزامن مع احتفالات موسم أفلام عيد الأضحى 2023، فيما جاء إجمالي إيرادات فيلم بيت الروبي بطولة كريم عبدالعزيز بأكثر من 125 مليون جنيه.

أبطال فيلم تاج

فيلم تاج بطولة تامر حسني ودينا الشربيني، ساندي، عمرو عبدالجليل، شيرين، هالة فاخر، قصة تامر حسني، إخراج سارة وفيق.

قصة فيلم تاج

تدور قصة فيلم تاج في إطار يحمل مزيجًا بين الأكشن والتشويق والخيال، من خلال شخصية تاج، وهو سوبر هيرو يتمتع بمقومات خارقة للطبيعة، وشقيقه التوأم هارون والذي يتمتع بنفس المقومات، ولكن أحدهما يستخدم قدراته في الخير والآخر في الشر وإيذاء من حوله.