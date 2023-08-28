«بناء على طلب الجمهور».. «الحياة» تُعيد عرض حفل نادية مصطفى في مهرجان القلعة

أعلنت شبكة تلفزيون الحياة، إعادة عرض حفل الفنانة نادية مصطفى، ضمن فعاليات الدورة الـ31 من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، مرة ثانية، بناءً على طلب الجمهور.

وأوضحت شبكة تليفزيون الحياة، أنّ إعادة حفل الفنانة نادية مصطفى، سيكون في تمام الساعة الثانية ظهر اليوم، فيما تُنقل باقي حفلات المهرجان في موعدها على الهواء مباشرة.

من جانبها، أعربت الفنانة نادية مصطفى، عن سعادتها البالغة، بالنجاح الضخم الذي حققه حفلها، أمس، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي على فيس بوك، قائلة: «الحمد والشكر لله.. الحفلة كانت جميلة.. الحضور والفرقة والصوت والإضاءة وكل حاجة كانت جميلة».

وأضافت «شكرا وزيرة الثقافة ووزير السياحة ورئيس دار الأوبرا الدكتور خالد داغر، والأستاذة هويدا والأستاذ عبده والأستاذ عادل، وكل من بذل مجهود لإنجاح الحفل، شكرا لكل من حضر من الجمهور الجميل اللي كان فرحان من قلبه وبيغني بالكلمة وبيرقص.. وشكرا فرقتي الموسيقية بقيادة أخي مدحت حميدة».

وكانت الفنانة نادية مصطفى، قد استهلت فقرتها الغنائية، بتقديم عددٍ من الأغاني؛ إذ بدأت بـ«ادعوا لمصر»، و«قلبي ليك ميال» للراحلة فايزة أحمد، و«مالي» لـ وردة الجزائرية، وغيرها، وحظي الحفل بتفاعل جماهيري كبير.