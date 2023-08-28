تداول 1550 حاوية في ميناء الإسكندرية خلال 24 يوما

انتظمت حركة التداول والملاحة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الـ24 ساعة الماضية، بدخول وخروج 27 سفينة في يوم واحد إلى أرصفه مينائي الإسكندرية والدخيلة، كما بلغ حجم الصادرات 41% من البضائع المتداولة.

وقال أحمد بريقع المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، إنه يجري حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 32 سفينة، أبرزها سفن الحاويات والصب الجاف والسائل.

تداول 1550 حاوية

واضاف بريقع في بيان اليوم، أن حركة تداول الحاويات شهدت نشاطا كبيرا خلال 24 ساعة، إذ تم تداول 1550 حاوية مكافئة في تقارب ملحوظ بين عدد الحاويات الواردة والصادرة، إذ شكلت الحاويات الصادرة 41 % تقريبا من حجم الحاويات المتداولة بواقع 630 حاوية بينما تم ورود 920 حاوية مكافئة.

تداول 86 ألف طن بضائع استراتيجية

وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع في مينائي الإسكندرية والدخيلة، فقد تم تداول ما يقرب من 86 ألف طن خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية، بما في ذلك صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت.

ووجه اللواء البحري نهاد شاهين علي، رئيس مجلس الإدارة، بضرورة متابعة الرصد الجوي لضمان أمان وسير حركة الملاحة في الميناء، وكذلك الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية في جميع المخازن والساحات ومواقع العمل، واتباع المعايير البيئية القياسية في جميع العمليات المينائية لمنع التلوث بجميع أشكاله.