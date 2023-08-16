ميناء الإسكندرية يُعدّل مقابل خدمة انتظار السيارات والمعدات بالساحات

عدلّت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، مقابل خدمة انتظار السيارات والمعدات بالساحات الخارجية، وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 1967 بإنشاء هيئة عامة لميناء الإسكندرية وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 3293 لسنة 1966 باختصاصات ومسئوليات الهيئة العامة للميناء، ونُشر بالجريدة الرسمية.

جاء القرار بعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بجلسته الثالثة المنعقدة بتاريخ 25 يوليو بالموافقة على عرض الموضوع على وزير النقل للموافقة على تعديل قيمة فئات مقابل خدمة انتظار السيارات ذات الحمولات الصغيرة والكبيرة والموافقة على إضافة 3 بنود مستحدثة.

خدمة انتظار السيارات والمعدات بالساحات الخارجية

- خدمة انتظار السيارات ذات الحمولات الصغيرة بالساحات الخارجية 15 جنيه لليوم ويضاف إليها ضريبة القيمة المضافة.

- بالنسبة للسيارات ذات الحمولات الكبيرة أي المحاور أكثر من 27 طناً تُحدد مقابل الخدمة بـ30 جنيهًا لليوم يُضاف إليها ضريبة القيمة المضافة.

-المعدات كالونش والكلارك واللودر: 50 جنيهًا لليوم

- سيارات المهيئات والطرود ذات الطبيعة الخاصة في الارتفاع والطول والعرض: 30 جنيهًا لليوم بالنسبة للشاحنة و15 جنيهًا عن كل محور ملحق بالشاحنة ويُضاف إليها ضريبة القيمة المضافة.

- بالنسبة للبضائع الواردة:

تحدد فئة مقابل استخدام الموازين عند الصرف بواقع 2.25 جنيه عن كل طن قائم على أن يحتسب كسر الطن طناً كاملاً.

- بالنسبة للبضائع الصادرة:

*السيارات التي تم وزنها خارج الميناء يراجع وزنها على ميزان الهيئة وفي حالة تطابق الميزان مع كارتة الوزن الصادرة من هيئة الطرق والكباري يتم تحصيل مقابل استخدام الميزان 25 جنيهاً للسيارة الواحدة ويُضاف إليها ضريبة القيمة المضافة.

* في حالة اختلاف وزن السيارة عن الوزن الثابت بكارتة الوزن الصادرة من هيئة الطرق والكباري يتم استكمال سداد قيمة الوزن بالإضافة إلى مقابل استخدام الموازين.