«للفتيات فقط».. كيفية المشاركة في مبادرة «عاملة شغل» للتدريب والتوظيف

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة المركزية لتنمية الشباب والإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية، إطلاق مبادرة «عاملة شغل» لتدريب وتأهيل الفتيات لسوق العمل، وتوفير فرص عمل مناسبة للفتيات.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة، أنّ المبادرة يتم تنفيذها بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب بوزارة التعليم العالي ومؤسسة إنجاز مصر، وبرعاية شركة بيبسيكو وكبرى الشركات في السوق المصري، لتدريب 1200 فتاة وتأهيلهم لسوق العمل.

مبادرة عاملة شغل

وترصد السطور التالية، تفاصيل وأهداف المبادرة، وكيفية المشاركة بها، وفق ما أوضحته وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها على فيس بوك، كما يلي.

فئات تستهدفها المبادرة

تستهدف المبادرة الفتيات حديثي التخرج من العامين الدراسيين الماضيين، وطالبات الفرقة الرابعة، شرط الحصول علي البكالوريوس في أحد التخصصات التالية «تجارة أو هندسة أو علوم الكمبيوتر».

المحافظات المستهدفة من المبادرة

وتستهدف المبادرة الفتيات من محافظات القاهرة، والجيزة، وطنطا، والإسكندرية، والمنيا.

كيفية المشاركة

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة، أنّ الراغبين في المشاركة بالمبادرة من الفتيات، يمكنهم التسجيل من خلال الرابط التالي: https://3amlashoghl.untapcompete.com.

آخر موعد للتسجيل

والتسجيل متاح حتى يوم 30 أغسطس الجاري.

يذكر أنّه جرى تنفيذ لقاء تعريفي بمبادرة «عاملة شغل» في معهد أكاديمية الجزيرة بالمقطم، لتدريب وتوظيف الفتيات بكبري الشركات العاملة في مجال الصناعات الغذائية، وشهد اللقاء حضور عدد من الفتيات من الأكاديميات والمعاهد العليا، بغرض نشر المبادرة على نطاق أوسع.