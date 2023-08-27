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محافظ الأقصر: المستودع الاستراتيجي للسلع يوفر فرص عمل للشباب

كتب:

وفاء الصعيدي
11:54 ص | الأحد 27 أغسطس 2023
وزير التموين ومحافظ الأقصر

وزير التموين ومحافظ الأقصر

أكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، إتاحة مزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة في المستودع الاستراتيجي الجديد المقرر إنشائه في المحافظة.

وأضاف محافظ الأقصر، أن اختيار محافظة الأقصر ضمن مشروع المرحلة الأولى لإنشاء المستودعات الاستراتيجية، يعد إضافة مهمة نظرا لموقع محافظة الأقصر، والذى سيخدم عدد كبير من محافظات جنوب الصعيد.

مخازن المنتجات الغذائية

جاء ذلك خلال تدشين الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية اليوم الأحد، مرحلة جديدة من أكبر مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية وتم وضع حجر أساس لإنشاء ثاني مخزن استراتيجي بمحافظة الأقصر ضمن المرحلة الأولى بعد وضع حجر أساس أول مخزن في السويس منذ أكثر من شهرين في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام.

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بقلم وفاء الصعيدي

صحفية معنية بتغطية وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك.