«الأرصاد»: استمرار ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد اليوم استمرار ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة في معظم المحافظات، لافتةً إلى أنّ العظمى على القاهرة الكبرى ستكون اليوم 34 درجة مئوية في الظل، و37 أو 38 درجة مئوية كقيمة محسوسة.

ارتفاع درجات الحرارة

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني ودينا شرف، «هذا الأمر يرجع إلى تأثرنا بامتداد مرتفع جوي في معظم الأيام، ما يعمل على حبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض، ويساعد على ارتفاع درجات الحرارة».

ارتفاع نسب الرطوبة

وتابعت غانم «نتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي الذي تكون معه معظم الكتل الهوائية قادمة من البحر المتوسط محملة بكميات كبيرة من بخار الماء، ما يؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة، ويزيد احساسنا بارتفاع قيم الحرارة بشكل كبير خلال هذه الأيام».

وشرحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ طقس اليوم يكون حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة في المناطق الجنوبية شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، مضيفة: «في فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس، يحدث انخفاض في درجات الحرارة، ولكن هناك هدوء واعتدال في سرعات الرياح بشكل كبير، ما يساعدنا في فترات الليل على الشعور بنسب الرطوبة الموجودة في الجو».

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «الأجواء في فترة الليل مائلة للحرارة رطبة في معظم الأنحاء، ومن المتوقع أن يشهد اليوم فرصا لسقوط الأمطار وهي فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على بعض الأماكن من محافظات شمال الدلتا أو شمال الوجه البحري، وتكون غير مؤثرة تماما على أي أنشطة يومية».