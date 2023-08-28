«الأرصاد» تكشف موعد بدء فصل الخريف جغرافيا: وداعا للصيف

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية، عن موعد بدء فصل الخريف جغرافيا، وانتهاء فصل الصيف 2023، في ظل استمرار التغيرات المناخية التي تؤثر على العديد من دول العالم مؤخرا.

موعد بداية فصل الخريف 2023

وأوضحت غانم، لـ«الوطن»، أنّ يوم الجمعة 22 سبتمبر المقبل، سيكون آخر أيام فصل الصيف 2023، وموعد فصل الخريف سيكون بداية من السبت 22 سبتمبر، أي بعد نحو 26 يوما من الآن، لافتة إلى أنّنا سنشعر بمزيد من الانخفاض في درجات الحرارة، مع التأكيد أنّ فصل الخريف معروف بتقلباته الجوية الكثيرة والعنيفة، نظرا لأنه فصل انتقالي بين الصيف والشتاء، لذا يتوقع سقوط أمطار بكميات مختلفة وعلى أماكن مختلفة خاصة السواحل الشمالية الشرقية والغربية ووسط سيناء، نظرا للطبيعة الجغرافية لكل منها، مع بدء الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة على الأنحاء كافة.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين على مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلي.

- القاهرة 34 - 25.

- العاصمة الإدارية 35 - 25.

- 6 أكتوبر 35 - 24.

- بنها 34 - 24.

- دمنهور 33 - 23.

- وادي النطرون 33 - 23.

- كفر الشيخ 34 - 23.

- المنصورة 34 - 24.

- الزقازيق 35 - 24.

- شبين الكوم 35 - 24.

- طنطا 34 - 23.

- دمياط 32 - 25.

- بورسعيد 32 - 25.

- الإسماعيلية 36 - 24.

- السويس 36 - 23.

- العريش 33 - 23.

- رفح 32 - 23.

- رأس سدر 36 - 27.

- نخل 37 - 21.

- كاترين 35 - 17.

- الطور 36 - 27.

- طابا 36 - 25.

- شرم الشيخ 40 - 30

- الإسكندرية 31 - 24.

- العلمين الجديدة 31 - 24.

- مطروح 31 - 22.

- السلوم 35 - 24.

- سيوة 40 - 25.

- رأس غارب 37 - 27.

- الغردقة 40 - 29.

- سفاجا 39 - 29.

- مرسى علم 38 - 29.

- شلاتين 41 - 31.

- حلايب 36 - 29.

- أبو رماد 37 - 30.

- رأس حدربة 36 - 29.

- الفيوم 37 - 23.

- بني سويف 38 - 23.

- المنيا 39 - 24.

- أسيوط 40 - 24.

- سوهاج 42 - 25.

- قنا 45 - 27.

- الأقصر 45 -27.

- أسوان 45 - 29.

- الوادي الجديد 46 - 27.

- أبوسمبل 44 - 29.