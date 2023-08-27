لسكان هذه المناطق.. «الأرصاد» تحذر من سقوط أمطار اليوم

حذر خبراء الأرصاد الجوية، سكان عدد من المناطق من احتمالية سقوط أمطار اليوم الأحد، والتي من المتوقع أن تتراوح بين خفيفة وتكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث 30% تقريبًا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل البحر الأحمر حلايب وشلاتين.

مناطق سقوط الأمطار اليوم

وأضاف خبراء هيئة الأرصاد أنَّه من المتوقع وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية -مطروح والسلوم- وذلك على فترات متقطعة.

وتشهد هذه المناطق درجات حرارة مرتفعة، إذ تسجل العظمى في جنوب سيناء 40 والمحسوسة 43 درجة مئوية، أما السواحل الشمالية فالعظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

حالة الطقس على مناطق سقوط الأمطار

فيما يسود طقس حار رطب على السواحل الشمالية خلال ساعات النهار اليوم الأحد، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وليلًا طقس معتدل الحرارة رطب، على مناطق الشمال، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم على جميع المناطق

- القاهرة 35 - 25.

- العاصمة الإدارية 36 - 25.

- 6 أكتوبر 36 - 24.

- بنها 35 - 24.

- دمنهور 33 - 23.

- وادي النطرون 34 - 23.

- كفر الشيخ 34 - 23.

- المنصورة 34 - 24.

- الزقازيق 35 - 24.

- شبين الكوم 35 - 24.

- طنطا 34 - 23.

- دمياط 32 - 25.

- بورسعيد 32 - 25.

- الإسماعيلية 36 - 24.

- السويس 36 - 23.

- العريش 33 - 23.

- رفح 32 - 23.

- رأس سدر 36 - 27.

- نخل 37 - 21.

- كاترين 35 - 17.

- الطور 36 - 27.

- طابا 36 - 25.

- شرم الشيخ 40 - 30

- الإسكندرية 31 - 24.

- العلمين الجديدة 31 - 24.

- مطروح 31 - 22.

- السلوم 35 - 24.

- سيوة 40 - 25.

- رأس غارب 37 - 27.

- الغردقة 40 - 29.

- سفاجا 39 - 29.

- مرسى علم 38 - 29.

- شلاتين 41 - 31.

- حلايب 36 - 29.

- أبو رماد 37 - 30.

- رأس حدربة 36 - 29.

- الفيوم 37 - 23.

- بني سويف 38 - 23.

- المنيا 39 - 24.

- أسيوط 40 - 24.

- سوهاج 42 - 25.

- قنا 45 - 27.

- الأقصر 45 -27.

- أسوان 45 - 29.

- الوادي الجديد 46 - 27.

- أبوسمبل 44 - 29.