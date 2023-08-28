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 «معلومات الوزراء»: 569 مليار جنيه مكاسب متوقعة من انخفاض معدلات الخصوبة

كتب:

كريم روماني
11:40 ص | الإثنين 28 أغسطس 2023
الزيادة السكانية - صورة أرشيفية

الزيادة السكانية - صورة أرشيفية

حدد تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، المكاسب الاقتصادية المحققة في حال انخفاض معدلات الخصوبة، موضحاً أنه يمكن توقع التقديرات المحتملة للوفرات في الإنفاق العام ومعدلات الدخل القومي من 2020 إلى 2030 في إطار 2 من السيناريوهات بناءً على افتراض متوسط الخصوبة الذي وضعته الأمم المتحدة والذي يبلغ 2.9 مولود لكل امرأة.

السيناريو الأول لانخفاض معدلات الخصوبة

يفترض السيناريو الأول انخفاضاً معتدلاً، إذ سينخفض معدل الخصوبة إلى 2.5 مولود لكل امرأة، وهو ما يؤدي إلى تحقيق مكاسب وتوفير 4.25 مليارات جنيه للصحة، و4.76 مليارات جنيه للإسكان، و3.60 مليارات جنيه للتعليم.

السيناريو الثاني لانخفاض معدلات الخصوبة

يفترض السيناريو الثاني، انخفاضاً سريعاً في معدل الخصوبة، إذ يبلغ 2.2 مولود لكل امرأة بحلول عام 2030، وهنا تبلغ الوفرات المُحتملة 8.79 مليارات جنيه للصحة، و9.83 مليارات جنيه للإسكان، و7.69 مليارات جنيه للتعليم.

في إطار السيناريوهات المطروحة «الانخفاض السريع والمعتدل» سيكون الناتج المحلي الإجمالي أقل من سيناريو الوضع الحالي في الفترة من 2020 حتى 2024 وبعد عام 2024 سينعكس الاتجاه ليكون الناتج المحلي الإجمالي في السيناريوهين «الانخفاض السريع والانخفاض المعتدل»، أعلى من سيناريو الوضع الحالي، ومن المتوقع أن يصل إجمالي المكاسب المتوقعة في الناتج المحلي الإجمالي للفترة من 2020 – 2030 إلى 569.02 مليار جنيه.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.