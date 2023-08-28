«التعليم» تحقق في مزاعم تداول الجيولوجيا للثانوية.. عقوبات تصل للحبس

أكّد مصدر مسؤول بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، المكلفة بمتابعة امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023، أنَّ فريق مكافحة الغش الإلكتروني يتتبع الصور المتداولة والمزعومة لامتحان الجيولوجيا وعلوم البيئة، الذي يؤديه الطلاب الآن باللجان الامتحانية، بعد بدء الوقت الأصلي في التاسعة صباحا.

التحقق من الأسئلة المتداولة للجيولوجيا

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّه في حالة التحقق من الأسئلة المزعومة والمتداولة لامتحان الجيولوجيا وعلوم البيئة للثانوية العامة الدور الثاني، سيتمّ تطبيق عقوبات صارمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هؤلاء الطلاب المذكورين.

وتابع المصدر، أنَّه سيتمّ تطبيق القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات والذي يصل فيه العقوبة إلي الحبس والغرامة.

وزعمت جروبات الغش الإلكتروني عبر تطبيق «تليجرام» تداول امتحان الجيولوجيا وعلوم البيئة للثانوية العامة الدور الثاني 2023، بعد بدء الوقت الأصلي للامتحان، الذي بدأ في الـ9 صباحًا ويستمر لمدة 3 ساعات.