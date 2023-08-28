خبراء بختام دورة «الإعلام وموضوعات العمل الدولي»: مصر تمتثل للمعايير العالمية

اختتمت اليوم الدورة التدريبية التي نظمتها وزارة العمل، تنسيقا مع منظمة العمل الدولية بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، وذلك خلال الثلاثة أيام الماضية، تحت عنوان «التناول الإعلامي لموضوعات العمل والمعايير الدولية»، برعاية وزير العمل حسن شحاتة، وحضرها محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، وإيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وأشرف علم الدين مدير مديرية عمل جنوب سيناء.

وانتهت الدورة التدريبية بتأكيد الخبراء المحاضرون على ان مصر تمثل لمعايير منظمة العمل الدولية، وأهمية دور الإعلام في رصد قضايا وموضوعات العمل بموضوعية ومهنية وسرعة وضرورة التنوع في وسائل التواصل مع الجماهير ،من خلال صحافة الفيديو والإنفوجراف، وأن ما تشهده مصر من نهضة رغم التحديات العالمية الراهنة يحتاج إلى رصد موضوعي ومهني لمواجهة إعلام الشائعات والتحريض.

كما جاء في بيان ختامي للدورة أن منظمة العمل العمل الدولية والتي تأسست عام 1919، هدفها خلق عالم عمل عادل تتوفر فيه آليات بيئة العمل الأفضل و اللائقة، والحماية الاجتماعية اللازمة وتعزيز علاقات العمل، وأن مصر التي وقعت 64 اتفاقية مع المنظمة ملتزمة ممتثلة لها وأن المعايير الوطنية في الدولة المصرية والدستور والقوانين ذات الصلة، والقرارات ،جميعها تتطابق مع معايير العمل الدولية، وأن عدم إدراج مصر على القائمة القصيرة لمنظمة العمل الدولية لعام 2023 خير دليل على ذلك، وأن الشراكة والتعاون بين منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة -التي تضم في عضويتها 187 دولة حول العالم يمثلون الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال، ومصر علاقة وطيدة ،تشهد تنفيذ مشاريع عديدة أبرزها تعزيز علاقات العمل، وتفعيل ثقافة الحوار الاجتماعي ،وتعاون في مجالات التدريب المهني، وتفتيش العمل، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل.

كما جاء في البيان الختامي، أنَّ وزارة العمل تواصل دورها المتميز كجزء من الدولة المصرية في رعاية عمالها في الخارج والداخل ،وتوفير فرص العمل الحقيقية واللائقة ، حماية العمالة غير المنتظمة، ودورها في ملف التدريب المهني لتأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل كأبرز حق من حقوق الإنسان ،وأيضا دمج ذوي الهمم في سوق العمل من خلال تنفيذ سياسة الخصر والتدريب والتشغيل والتعاون مع كل شركاء التنمية في الداخل والخارج لحماية ورعاية القوى العاملة المصرية.

وأشاد المشاركون في الدورة بالحملة الإعلامية والقومية التي أطلقها وزير العمل حسن شحاتة خلال الفعاليات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، لتحسين الصورة الذهنية في المجتمع، لقيمة العمل وأهميته للفرد والمجتمع وتشجيع الشباب على الاندماج في العمل الحر وريادة الأعمال، وإقامة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، كما أثنى المشاركون بالتنمية التي تشهدها جنوب سيناء.