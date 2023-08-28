تحرير 33 محضرا في حملات تموينية بالبحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر بالتنسيق مع مباحث التموين، وتحت إشراف مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية عدة حملات، لتشديد الرقابة على الأسواق والسلع وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

تحرير محاضر تموينية لعدد من المخابز

وأسفرت الحملات التموينية بمركز أبوحمص غلق 3 مخابز لمدة شهر لإنتاجها خبز ناقص الوزن بمقدار 27جرام و 25 جرام للرغيف، وضبط مخبز لعدم وجود ماكينة صرف الخبز بمقر المخبز فى أوقات العمل الرسمية، كما تم تحرير 19 محضرا متنوعًا لمخابز مخالفة.

حملة تموينية في كفر الدوار

وفي كفر الدوار أسفرت الحملة عن تم تحرير 14 محضر لمحلات ملابس لعمل أوكازيون بدون تصريح من الإداره العامه للتجارة الداخليه ولعدم الإعلان عن الاسعار. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشهدت مدينة شبراخيت أمس حملة تموينية مكبرة أسفرت عن تحرير 6 محاضر تموينية لعدد من المحال التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار وعرض منتجات منتهية الصلاحية

تكثيف الحملات التموينية في البحيرة

ومن جهتها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز و الأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي .