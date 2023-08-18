تحرير 9 محاضر متنوعة في حملة تموينية مكبرة بالدقهلية

شنت رئاسة مركز ومدينة المطرية، حملة تموينية مكبرة على عدد من المخابز البلدية ومنشآت لبيع السلع الغذائية، تضمنت المرور على المخابز والأفران، لضبط الأسعار ومراقبتها وللقضاء على التلاعب والغش، والتأكد من صلاحية المواد الغذائية وتوفيرها بأسعار مناسبة ومعلنة أمام المواطنين، بالتنسيق مع محافظة الدقهلية، وبتشكيل لجان مكونة من مديرية التموين ومباحث التموين ومديريتي الطب البيطري والصحة، ومسؤولي البيئة والإشغالات، وأسفرت عن تحرير 9 محاضر متنوعة.

نتائج الحملة التموينية على المخابز بالمطرية

وقال نادر محيي الدين بشير، رئيس مركز ومدينة المطرية، في بيان، إنّ الحملة التموينية أسفرت عن المرور على عدد 11 مخبزا، وجرى تحرير محضر واحد مواصفات، وتحرير محضر واحد بون صرف، وتحرير محضر واحد قائمة بيانات وتحرير 3 محاضر عدم تسعير، و3 محاضر صحية وعدم وجود شهادة صحية وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية المطلوبة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، كما شاركت في الحملة قوة من شرطة البيئة والمسطحات.

تطهير الأسواق من السلع الفاسدة والمجهولة المصدر

وأكد رئيس مجلس مدينة المطرية، تكثيف الحملات لتطهير الأسواق من السلع الفاسدة والمجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية، والتأكد من عدم التصرف في الدقيق وكل المخالفات التموينية والمتابعة مستمرة بالتنسيق مع محافظة الدقهلية، في نطاق المدينة، وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة.