أزيد من السعر الرسمي بـ26 جنيها.. ضبط سجائر مهربة في حملة تموينية بالغربية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، في حملة مكبرة لضبط السلع الغذائية الفاسدة ومحاربة احتكار السلع والمواد الغذائية وبيعها بأزيد من سعرها الحقيقي، من ضبط 2 طن ملح طعام فاسد ومجهول المصدر، داخل مصنع رنجة، وتحرير 8 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الحقيقي، و500 وعلبة مهربة ومسرطنة.

الحملة التموينية تهدف إلى ضبط السلع الغذائية الفاسدة ومحاربة احتكار السلع الغذائية

قال المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، إنه تم تشكيل حملة تموينية مكبرة داخل مركز ومدينة بسيون، قادها مفتشو التموين والتجارة الداخلية بإدارة بسيون، لضبط السلع الغذائية الفاسدة ومحاربة احتكار السلع الغذائية، وذلك بناء على تعليمات وزير التموين والتجاره الداخلية الدكتور علي المصيلحي، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

8 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي

وأضاف أبو هاشم، لـ«الوطن»، أنه تم تحرير 8 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي بنحو 26 جنيها في العلبة الواحدة، كما تم ضبط 500 علبة سجائر مهربة ومسرطنة، إلى جانب ضبط 2 طن ملح غير صالح ومجهول المصدر عليه علامات فسادة لدى مصنع رنجة بمركز بسيون.

كما تم تحرير محضر جنحة ضد محطة بنزين بمركز بسيون لعدم تسجيل البيانات في سجل 21 بترول، وتم التحفظ على المضبوطات وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.