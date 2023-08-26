ضبط 340 علبة سجائر مجهولة المصدر في حملة تموينية بالإسكندرية

أكد المهندس محمود القلش معاون مديرية «تموين الإسكندرية» للإعلام والاتصال السياسي، أن المهندس أحمد إبراهيم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية أصدر تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بمطاردة المتلاعبين بأسواق قطاع السجائر حفاظاً على انتظام وضبط الأسواق.

يأتي ذلك بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لضبط ومتابعة الأسواق.

حملة تموينية في الإسكندرية

أشار «القلش» في تصريحات لـ«الوطن» إلى قيام إدارة غرب والجمرك التموينية برئاسة محمد عادل مدير الإدارة وإشراف الدكتورة أماني رزق رئيسة الرقابة ورحاب نصار ووائل كمال مفتشي الإدارة، بحملة تموينية، بنطاق الإدارة أسفرت عن الآتي:

- تحرير عدد 3 محاضر امتناع عن بيع السجائر وضبط 340 علبة سجائر أنواع مختلفة مجهولة المصدر، وتحرير محضرين حيازة سجائر أجنبية مجهولة المصدر، والتحفظ على كمية قدرها 650 علبة سجائر مختلفة الأنواع.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات، ومازالت الحملات مستمرة على تجار السوق السوداء للسجائر حتى يتم ضبط الأسعار.