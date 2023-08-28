إلغاء حكم بخصم 10 أيام من راتب موظف بـ«ضرائب الفيوم» بسبب «وجبة إفطار»

قضت الدائرة الرابعة تأديب بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بإلغاء الحكم الصادر ضد كاتب بمنطقة الضرائب العامة في الفيوم بالدرجة الأولى، بمجازاته بخصم 10 أيام من راتبه، وعدم قبول الدعوى التأديبية لبطلان قرار الإحالة، وذلك بفرش مكتبه بالإفطار وبشكل غير لائق.

الخروج عن مقتضي الواجب الوظيفي

وذكرت المحكمة في حيثياتها، في الدعوى رقم 33 لسنة 4 ق، ضد كاتب بمنطقة الضرائب العامة بالفيوم بالدرجة الأولى، أنّه في غضون عام 2015 بوصفه السابق وفي دائرة عمله، سلك مسلكًا لا يتفق والاحترام الوظيفي الواجب وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي بأن فرش مكتبه بالإفطار وبشكل غير لائق في غضون شهر فبراير 2015، ووقّع في دفتر الحضور والانصراف فى خانة الانصراف عن يوم 20/9/2015 بالرغم من تقديمه إذن رسمي في ذلك.

وأضافت المحكمة في حيثياتها، أنّه في جلسة 27-5-2019 أصدرت المحكمة التأديبية المذكورة حكمها المطعون فيه، وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أنّ المخالفات المنسوبة إليه ثابتة في حقه ثبوتًا يقينيًا على نحو يستوجب مجازاته عنها تأديبيًا، وانتهت من ثم المحكمة إلى حكمها سالف البيان.