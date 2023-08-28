تفاصيل قرض شخصي لأصحاب المعاشات من البنك الأهلي.. يصل لمليون جنيه

يتيح البنك الأهلي المصري فرصة للمواطنين من أصحاب المعاشات للحصول على قرض شخصي، من خلال استيفاء الشروط والمستندات المحددة التي وضعها البنك.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، تفاصيل القرض الشخصي لأصحاب المعاشات من البنك الأهلي المصري.

تفاصيل القرض الشخصي لأصحاب المعاشات

- حدد البنك الأهلي المصري المبلغ المخصص للقرض، والذي يصل إلى مليون جنيه مصري.

- مدة القرض تصل إلى 10 سنوات.

- يوفر البنك التأمين على حياة المقترض والعجز الكلي مجانا.

مزايا القرض الشخصي

- يمكن لأصحاب المعاشات الحصول على القرض بدون ضامن.

- كما يمكن الحصول على القرض بدون مصاريف استعلام ائتماني.

- يقدم البنك الأهلي المصري فرصة لسداد القرض تصل إلى 7 أعوام.

- حدد البنك غرامة تأخير سداد القسط بـ20 جنيها، ويتم دفعها شهريا.

الشروط والمستندات المطلوبة

- يجب ألا يزيد عمر المقترض عن 65 عاما في نهاية التمويل.

- ضرورة استحضار صورة بطاقة الرقم القومي الساري.

- تعهد العميل بتحويل المعاش على البنك طوال فترة سريان التمويل.