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تفاصيل القرض الشخصي من بنك قناة السويس.. السداد على 10 سنوات

كتب:

مريم حنفي
04:00 م | الأحد 13 أغسطس 2023
بنك قناة السويس يتيح قروض شخصية بقيمة 3 ملايين جنيه

بنك قناة السويس يتيح قروض شخصية بقيمة 3 ملايين جنيه

يعد بنك قناة السويس واحداً من ضمن البنوك التي تتيح للعملاء فرصة الحصول على قرض شخصي، بقيمة تصل إلى 3 ملايين جنيه، وفترة سداد قد تمتد إلى 10 سنوات.

وترصد «الوطن»، في السطور التالية، تفاصيل الحصول على القرض الشخصي من بنك قناة السويس، والتي جاءت كما يلي: 

تفاصيل القرض الشخصي من بنك قناة السويس 

- يتيح بنك قناة السويس للمواطنين فرصة الحصول على القرض الشخصي بقيمة تمويل تصل إلى 3 ملايين جنيه مصري. 

- كما يمنح البنك للعملاء ميزة السداد لمدة تصل إلى 10 سنوات. 

- وبالنسبة لأسعار الفائدة تنافسة. 

- فيما يقدم بنك قناة السويس للعملاء الراغبين في الحصول على القرض الشخصي بولصية تأمين على الحياة، تظل صالحة طوال فترة التمويل. 

مميزات القرض الشخصي من بنك قناة السويس

- يوفر بنك قناة السويس طرق سداد مريحة للغاية بالنسبة للمواطنين، حيث تتمثل تلك الطرق في إمكانية العميل السداد عن طريق فروع البنك. 

- فيما يمكن سداد قيمة القرض عن طرق وضع نظام دائم. 

- ويستطيع العميل أيضاً السداد من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت. 

- كما يقوم بنك قناة السويس بدمج التسهيلات الائتمانية الخاصة بالعملاء، وذلك في مكان واحد، عن طريق برنامج الاستحواذ مع مميزات وشروط تنافسية أيضاً.

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بقلم مريم حنفي