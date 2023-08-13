تفاصيل القرض الشخصي من بنك قناة السويس.. السداد على 10 سنوات

يعد بنك قناة السويس واحداً من ضمن البنوك التي تتيح للعملاء فرصة الحصول على قرض شخصي، بقيمة تصل إلى 3 ملايين جنيه، وفترة سداد قد تمتد إلى 10 سنوات.

وترصد «الوطن»، في السطور التالية، تفاصيل الحصول على القرض الشخصي من بنك قناة السويس، والتي جاءت كما يلي:

تفاصيل القرض الشخصي من بنك قناة السويس

- يتيح بنك قناة السويس للمواطنين فرصة الحصول على القرض الشخصي بقيمة تمويل تصل إلى 3 ملايين جنيه مصري.

- كما يمنح البنك للعملاء ميزة السداد لمدة تصل إلى 10 سنوات.

- وبالنسبة لأسعار الفائدة تنافسة.

- فيما يقدم بنك قناة السويس للعملاء الراغبين في الحصول على القرض الشخصي بولصية تأمين على الحياة، تظل صالحة طوال فترة التمويل.

مميزات القرض الشخصي من بنك قناة السويس

- يوفر بنك قناة السويس طرق سداد مريحة للغاية بالنسبة للمواطنين، حيث تتمثل تلك الطرق في إمكانية العميل السداد عن طريق فروع البنك.

- فيما يمكن سداد قيمة القرض عن طرق وضع نظام دائم.

- ويستطيع العميل أيضاً السداد من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.

- كما يقوم بنك قناة السويس بدمج التسهيلات الائتمانية الخاصة بالعملاء، وذلك في مكان واحد، عن طريق برنامج الاستحواذ مع مميزات وشروط تنافسية أيضاً.