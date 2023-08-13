تفاصيل القرض الشخصي من بنك قناة السويس.. السداد على 10 سنوات
كتب:
مريم حنفي
04:00 م | الأحد 13 أغسطس 2023
بنك قناة السويس يتيح قروض شخصية بقيمة 3 ملايين جنيه
يعد بنك قناة السويس واحداً من ضمن البنوك التي تتيح للعملاء فرصة الحصول على قرض شخصي، بقيمة تصل إلى 3 ملايين جنيه، وفترة سداد قد تمتد إلى 10 سنوات.
وترصد «الوطن»، في السطور التالية، تفاصيل الحصول على القرض الشخصي من بنك قناة السويس، والتي جاءت كما يلي:
تفاصيل القرض الشخصي من بنك قناة السويس
- يتيح بنك قناة السويس للمواطنين فرصة الحصول على القرض الشخصي بقيمة تمويل تصل إلى 3 ملايين جنيه مصري.
- كما يمنح البنك للعملاء ميزة السداد لمدة تصل إلى 10 سنوات.
- وبالنسبة لأسعار الفائدة تنافسة.
- فيما يقدم بنك قناة السويس للعملاء الراغبين في الحصول على القرض الشخصي بولصية تأمين على الحياة، تظل صالحة طوال فترة التمويل.
مميزات القرض الشخصي من بنك قناة السويس
- يوفر بنك قناة السويس طرق سداد مريحة للغاية بالنسبة للمواطنين، حيث تتمثل تلك الطرق في إمكانية العميل السداد عن طريق فروع البنك.
- فيما يمكن سداد قيمة القرض عن طرق وضع نظام دائم.
- ويستطيع العميل أيضاً السداد من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.
- كما يقوم بنك قناة السويس بدمج التسهيلات الائتمانية الخاصة بالعملاء، وذلك في مكان واحد، عن طريق برنامج الاستحواذ مع مميزات وشروط تنافسية أيضاً.