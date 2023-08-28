مصطفى شوقي في مهرجان القلعة لأول مرة

يُشارك الفنان مصطفى شوقي، في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، لأول مرة، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ31، المُقامة حاليًا، وهو المهرجان الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

ويُحيي الفنان مصطفى شوقي، حفلًا غنائيًا كبيرًا، ضمن فاعليات الدورة الحالية، وذلك يوم الأربعاء المُقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويؤدي مجموعة من أبرز أعماله الغنائية، منها «ملطشة القلوب»، و«ضارب عليوى»، و«بومبا»، و«رموا طوبتى» و«ياسمرا» وغيرها.

حفل للمطرب أحمد جمال

كما يعقب حفل الفنان مصطفى شوقي، حفلًا غنائيًا آخر للمطرب أحمد جمال، حيث سيُقام في تمام الساعة العاشرة مساءً، من اليوم ذاته، وسيُقدم باقة غنائية متنوعة، منها «اضحكي»، و«خطير»، «أنا اشتريت»، و«يلا نعيش»، و«قسمة ونصيب»، و«نشيد العاشقين» وغيرها.

يُذكر أنَّ مهرجان القلعة يشهد هذا العام 2023 عددًا كبيرًا من الحفلات الغنائية لعدد من الفنانين من بينهم غالية بن علي ولينا شماميان وعلي الحجار وياسين التهامي ووليد توفيق ومصطفى حجاج وعمر خيرت وعدد آخر من الفنانين، وكان قد أحيا حفل أمس كل من الفنان هاني شاكر والفنانة نادية مصطفى.