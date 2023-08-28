تشكيل لجنة لفحص أسباب حريق اندلع في معهد أزهري بسوهاج

شكلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام بمحافظة سوهاج لجنة هندسية لمتابعة أسباب حريق بمعهد أزهري بمركز دار السلام صباح اليوم، كما انتقلت جهات التحقيق المختصة لموقع الحادث لبيان أسبابه.

ونشب حريق بغرفة الكنترول الخاصة بطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية بمعهد أولاد يحيى الأزهري، ما أدى لتلف كميات كبيرة من الأوراق الخاصة بإجابات الطلاب.

حريق بمعهد أزهري في سوهاج

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي يفيد نشوب حريق بغرفة الكنترول بمعهد أولاد يحيى الأزهرى.

الانتقال إلى موقع الحادث

وعلى الفور تم الانتقال لموقع حادث حريق بمعهد أزهري في سوهاج وتمت السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية، وتبين إحتراق جميع أوراق إجابة طلاب النقل للمرحلتين الاعدادية والثانوية بالمعهد ، ووجود كسر بالقفل الخارجي بغرفة الكنترول الخاص بالمرحلة الابتدائية الأزهرية والشهادة الإعدادية.

إجراءات أمنية لكشف المتهمين

واستدعت الجهات المختصة أعضاء الكنترول بالمعهد وفحص كاميرات المراقبة خارج المعهد، وتحديد المترددين وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتشكيل لجنة من المنطقة الأزهرية لوضع تقرير مفصل عن الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة.