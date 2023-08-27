إصابة 4 أشخاص من عائلة واحدة في حريق نشب بشقتهم بكرداسة

أُصيب 4 أشخاص بحروق متفرقة إثر نشوب حريق في شقتهم بكرداسة في الجيزة، ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حريق في المعتمدية

وتلقى اللواء أحمد الوتيدي، نائب مدير مباحث الجيزة، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بنشوب حريق في المعتمدية بدائرة القسم.

تفاصيل الحريق وحجم الإصابات

وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة وتبين إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بحروق متفرقة في الجسم نتيجة تسريب الغاز، ما أدى إلى إصابتهم واحتراق المطبخ والصالة، ونُقل المصابون إلى مستشفى إمبابة العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.