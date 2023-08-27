السيطرة على حريق مخزن ملابس في أوسيم بالجيزة دون إصابات

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، على حريق اندلع في مخزن ملابس بأوسيم، ما أسفر عن احتراق محتوياته بالكامل، دون خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حريق في مخزن ملابس

تلقى العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع شمال الجيزة، إخطارا من المقدم مصطفى كمال، رئيس مباحث أوسيم، يفيد بنشوب حريق في مخزن ملابس في البراجيل بدائرة القسم.

السيطرة على النيران

وبالانتقال تبين احتراق المخزن بالكامل، وقال مالك المخزن إن النيران اشتعلت في بعض المخلفات بقطعة أرض بجوار المخزن، وامتدت النيران إلى المخزن، ولم يتهم أحدا بالتسبب في الحريق، وتم السيطرة على النيران، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة لمباشرة التحقيقات.