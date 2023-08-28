«التموين» تكشف عن سعر الأرز في قائمة السلع المدعمة لشهر سبتمبر

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، سعر بيع الأرز في منافذ وزارة التموين وفروع جمعيتي وفروع المجمعات الاستهلاكية، للمواطنين سواء حاملي بطاقة التموين أو غير حاملي البطاقات، بداية من صرف السلع التموينية لشهر سبتمبر 2023.

سعر الأرز في التموين لشهر سبتمبر 2023

ووفقا لتصريحات صحفية أدلى بها الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، فإنّ سعر الأرز في التموين حاليا 20 جنيها، قائلا: «طرح الأرز بالمنافذ التموينية التابعة للوزارة بسعر 20 جنيها للكيلو».

طريقة شراء الأرز التمويني

ومن جانبه، أوضح أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، معاون الوزير، أنّ الأسر صاحبة البطاقة التموينية يمكن لها الحصول على سلعة الأرز ضمن منظومة فارق نقاط الخبز، بإجمالي النقاط المتوافرة لديها عن ترشيد استهلاك الخبز.

حصة بطاقة التموين من السلع

وتخصص وزارة التموين والتجارة الداخلية، 50 جنيها للفرد الواحد على بطاقة التموين، و25 جنيها بدءا من الفرد الخامس على البطاقة، فيما تصرف الأسرة بقيمة دعم الفرد الواحد، كما يلي.

- 50 جنيها للفرد يتم شراء بها زجاجة زيت وكيس سكر وسلع أخرى من قائمة السلع بباقي مبلغ الدعم إذا توفر.

حجم الاحتياطي من الأرز

ويقدر حجم الاحتياطي الاستراتيجي من الأرز مدة 3.3 شهر، فضلا عن قرب موسم الحصاد الجديد الذي يحل موعده في سبتمبر المقبل، ما يزيد حجم المخزون الاستراتيجي.