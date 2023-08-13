ثبات أسعار الأرز في منافذ التموين والمجمعات الاستهلاكية.. اعرف الكيلو بكام؟

تشهد أسعار الأرز في منافذ التموين وفروع المجمعات الاستهلاكية، ثباتًا في سعر كيلو الأرز الحر التي تطرحه وزارة التموين بسعر مخفض للمواطنين غير الحاملين للبطاقات التموينية غير المستفيدين من منظومة الدعم.

أسعار الأرز في منافذ التموين

وتبلغ أسعار الأرز في منافذ التموين والمجمعات الاستهلاكية 20 جنيهًا لكيس الأرز الأبيض المعبأ وزن كيلوجرام واحد، وتتيح وزارة التموين للمواطنين شراء الكمية التي يرغبون فيها من المنافذ والمجمعات أو السيارات المتنقلة التي تطرحها الشركة القابضة للصناعات الغذائية في الشوارع الرئيسية والميادين في نطاق المحافظات.

سعر الأرز على بطاقة التموين

كما يستقر سعر الأرز على بطاقة التموين عند 20 جنيهًا أيضًا للكيس وزن كيلوجرام، وتنفذ منافذ التموين قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بصرف الحصة المقررة فقط من الأرز للأسرة، وفقًا لعدد الأفراد المدرجين على بطاقة التموين، وتشمل الحصة على:

- صرف كيس أرز واحد للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد.

- صرف كيسين أرز للبطاقة التي يبلغ عدد أفرادها 4 أفراد أو أكثر.

صرف السلع التموينية

وتستكمل حاليًا منافذ بقالي التموين صرف السلع التموينية عن شهر أغسطس 2023 لأصحاب البطاقات، وفقًا لقائمة الأسعار المعلنة رسميًا من قبل وزارة التموين والتي شهدت استقرارًا في الأسعار مقارنة بأسعار الأشهر الماضية، خاصة في السلع الأساسية من «الزيت والسكر والأرز والمكرونة».