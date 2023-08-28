وزير التموين يقرر مد فترة الأوكازيون ‏الصيفي حتى 30 سبتمبر المقبل

قرر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مدّ فترة الأوكازيون الصيفي 2023 إلى يوم 30 سبتمبر، بدلا من انتهائه يوم 6 سبتمبر المقبل، محددا في نص قراره أن يكون لكل محل أسبوعين للاشتراك في موسم التصفية الموسمية الثانية من العام الجاري، والتي انطلقت يوم 7 أغسطس الجاري.

الأوكازيون الصيفي 2023

وألزم الدكتور علي المصيلحي، في بيان عنه قبل قليل، المحلات المشاركة في الأوكازيون الصيفي 2023، بالحصول على موافقة مديريات التموين ‏الواقع في دائرتها محلاتهم التجارية، والإعلان عن ‫ثمن السلع المعروضة ‏للبيع في التصفية مقترنا به بيان الثمن الفعلي الذي كانت تباع به ‏السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

من جانبه، قال أحمد كمال، المتحدث الرسمي ومعاون وزير التموين، إنّ عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون وصل حتى الآن إلى 1720 محلا تجاريا، تنوع نشاطه بين أدوات منزلية وملابس ومنتجات جلدية، مشيرا إلى أنّ ‏الأوكازيون فرصة سانحة للمواطنين والتجار.

وأكد كمال أنّ ‏التخفيضات الموجودة في الأوكازيون تساهم في زيادة القوة الشرائية ‏للمواطنين بشراء أكثر من منتج، وتساعد التجار على عرض ‏بضاعتهم الموجودة لديهم، ما يساهم في تنشيط التجارة ‏الداخلية، وإحداث حالة من الرواج التجارى ويساهم في تلبية احتياجات المواطن من السلع بكل أنواعها.