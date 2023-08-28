«مختارات حلو الكلام».. مقال البابا تواضروس في العدد الأخير من مجلة الكرازة

أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عددا جديدا من مجلة الكرازة، المنبر الإعلامي للكنيسة، والتي يرأسها البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ويرأس تحريرها الأنبا ماركوس، أسقف دمياط وكفر الشيخ ودير القديسة مارينا بالبراري.

افتتاحية العدد الجديد من الكرازة بقلم البابا

وجاء افتتاحية العدد الأخير من المجلة بقلم البابا تواضروس الثاني بعنوان «مختارات حلو الكلام»، إذ يوضح البابا من خلالها روشتة للحياة والتعامل مع الآخرين والعيش في الحياة منها: «الخوف من الحب ھو الخوف من الحیاة.. ومن یخاف الحیاة ما ھو إلا شخص میت».

نشاط البابا تواضروس

كما تناول العدد نشاط البابا خلال الفترة الأخيرة من رسامة راهبات جدد، كما خریجي معھد «أربصالین» للمرتلین بالإسكندرية، وعرضت لقاء البابا مع المشرفين على مشروع مقابر البطاركة وغيرها من أنشطة البابا.

وتضمن العدد أخبار الكنيسة القبطية من سيامات كهنة جدد وشمامسة في إيبارشيات الكرازة المرقسية وافتتاح كنيسة السيدة العذراء بدقادوس ووضع حجر أساس الكاتدرائية الجديدة بإيبارشية ميت غمر.

وعرض العدد الجديد من المجلة ملفا من 5 صفحات عن الأنبا ميشائيل، أسقف جنوب ألمانيا، الذي توفي في بداية الشهر الجاري.

واستعرضت صفحات المجلة عدد من المقالات للآباء الأساقفة والباحثين والخدام بالكنيسة مقال بقلم الأنبا متاوس، أسقف ورئيس دير العذراء السريان، بعنوان «لأسينيون».