صدور عدد جديد من مجلة الكرازة.. والافتتاحية بقلم البابا تواضروس

أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عددا جديدا من مجلة الكرازة، المنبر الإعلامي للكنيسة، والتي يرأسها البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ويرأس تحريرها الأنبا ماركوس، أسقف دمياط ورئيس دير القديسة دميانة، وحمل العدد الجديد رقم 23 و24 لسنة 51.

افتتاحية العدد الجديد من الكرازة

وجاءت افتتاحية العدد الجديد بقلم البابا تواضروس في مقال بعنوان «بركات المحبة»، يوضح خلاله البابا أن المحبة والضمير أساس نجاح الإنسان في حياته، مشيرًا إلى أن المحبة كانت المحور الأساسي للزيارة البابا تواضروس للفاتيكان.

وأشار البابا خلال مقاله إلى بعض المشاهد من زيارته للفاتيكان ولقائه مع البابا فرنسيس، ووصفه البابا بأنه كان لقاءا مفرحا، وشعر خلاله الوفد المرافق بمشاعر الامتنان والفرح والترحيب الحار.

البابا يشرح ظروف تعرضه لوعكة صحية

فيما تناولت الصفحات التالية نشاط البابا قبل تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، وعرضت المجلة الرسمية للكنيسة رحلة البابا تواضروس في النمسا، إذ قام بزيارة كنيسة السيدة العذراء بالزيتون وصلاة قداس عيد الصعود بكنيسة السيدة العذراء المنتصرة بالنمسا، كما حضر البابا مأدبة عشاء أقيمت على شرفة بحضور سفير مصر بالنمسا والدكتورة غادة والي، واحتفل البابا بذكرى مرور 10 سنوات على تدشين كنيسة القديسة مارينا بالنمسا.

كما تضمن العدد الجديد من الكرازة رسالة وجهها البابا تواضروس للأقباط يطمأنهم خلالها على أوضاعه الصحية، وتمنى خلاله ألا تطول خلوته في الدير، موضحًا أنه تعرض لتلك الوعكة نتيجة الإجهاد خلال الشهر الماضي نتيجة استخدام أجهزة التكييف خلال اجتماعات المجمع المقدس، حيث كان يجلس بالقرب من التكييف فتسبب ذلك في إصابة الجزء المواجهه للتكيف بالالتهابات.

وعرضت المجلة الرسمية للكنيسة أخبار الكنائس القبطية الأرثوذكسية في الداخل والخارج، وعرض كلا من الأنبا دانيال، سكرتير المجمع المقدس، والأنبا يوليوس، انطباعتهم عن زيارة البابا تواضروس للفاتيكان تحت عنوان «انطباعات وتأملات عن رحلة قداسة البابا تواضروس الثانى إلى الفاتيكان» و«رحلة المحبة للبابا المحبة»، بالإضافة لعدد من الموضوعات المقالات للآباء الأساقفة.