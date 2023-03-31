تدشين كنيسة الملكة هيلانة يتصدر غلاف العدد الجديد من مجلة الكرازة

تصدر تدشين كنيسة الملكة هيلانة بيد البابا تواضروس الثاني، خلال الاحتفال بعيد الصليب، غلاف العدد الجديد من مجلة الكرازة اللسان الناطق للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

تذكار ظهور العذراء بالزيتون

وجاء في الصفحة الأولى للعدد الجديد من المجلة كلمة البابا شنودة الثالث تحت عنوان «تحية للأمومة والأمهات في عيد الأم»، وتذكار ظهور العذراء في كنيستنا بالزيتون.

فيما قدم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية و بطريرك الكرازة المرقسية، كالعادة مقال بعنوان «جمال كلمة الله»، ويتناول البابا خلال المقال تأمل المزمور 119 أطول مزامير الكتاب المقدس، واصفًا أنه يشكل لوحة فنية مكتوبة بعبارات دقيقة البناء وحلوة التفاصيل حول عظمة كلمة الله وقوتها وفعلها في حياة المؤمنين، وكيف أنها تناسب جميع حالات الإنسان.

فيما استعرضت الصفحات التالية أخبار البابا تواضروس ونشاطه المكثف خلال الأيام القليلة الماضية من المشاركة في احتفالية المرأة المصرية وتدشين عدد من الكنائس، رسامة وترقية كهنة بكنيسة الملكة هيلانة كما أهدى البابا جزءًا من رفات الملكة هيلانة للكنيسة المدشنة حديثاً.

مقالات الأساقفة

وتضمن العدد العديد من المقالات للآباء الأساقفة، إذ قدم الأنبا ماركوس، أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري ورئيس دير القديسة دميانة، قصة القديس سيدهم بيشاي، متناولا حياته واستشهاده، جنازته واكتشاف جسده، كما كتب الأنبا بنيامين، أسقف المنوفية، مقالا بعنوان «خطورة العثرة»، ومقالات بعنوان « صوم الروح» للأنبا متاؤس، أسقف دير السريان العامر.

أخبار الكنيسة بالمهجر

كما عرض العدد الجديد أخبار الكنيسة الأرثوذكسية في المهجر من تدشين كنائس وشراء دير في نيويورك وتوقيع عقد شراء أرض في الولايات المتحدة، كما استعرضت مشاركة الكنيسة القبطية فى مؤتمر رحلة العائلة المقدسة في روما.