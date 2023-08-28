«الداخلية»: القبض على 3 متهمين بإنهاء حياة شخص في سوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين بارتكاب واقعة قتل أحد الأشخاص في سوهاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقى مركز شرطة جهينة بمديرية أمن سوهاج بلاغا من أحد المستشفيات، يفيد استقبال عامل، مقيم بدائرة المركز مصاب بجرح قطعي وكسر بالجمجمة، ووفاته عقب وصوله.

وبسؤال والدة المجني عليه، ربة منزل، اتهمت 3 أشخاص، مقيمين بدائرة المركز، بالتعدي على ابنها بعصي شوم وسلاح أبيض، وإحداث إصابته التي أودت بحياته لخلافات حوال الجيرة.

ضبط المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين وبحوزتهم الأدوات المستخدمة، وهي سلاح أبيض وعصا شوم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.