«الداخلية»: ضبط المتهمين بسرقة محل مصوغات في الإسماعيلية

ضبطت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، مرتكبي واقعة محاولة سرقة محل مصوغات في محافظة الإسماعيلية.

ضبط شخص حال قيامه بمحاولة سرقة

وذكرت التحريات، أنّه تبلغ لمركز شرطة القنطرة غرب بمديرية أمن الإسماعيلية، بلاغا بضبط شخص حاول سرقة بعض المشغولات الذهبية من داخل أحد المحلات.

وبالانتقال والتقابل مع مسؤولة عن محل مصوغات، قررت أنّها حال تواجدها بالمحل المملوك لشقيقها، فوجئت بتوقف توك توك، ونزول سيدة منتقبة ورجل يرتدي كمامة طبية، ودلفا إلى المحل، وبدأت السيدة فصل كاميرات المراقبة بالمحل، وكان بحوزة الرجل سلاح ناري، وحاولا سرقة بعض المشغولات الذهبية، فاستغاثت بالمارة وتم ضبط السيدة المنتقبة.

وبإجراء التحريات تبين أنّ السيدة المنتقبة رجل يرتدي ملابس نسائية، طالب، ومقيم بدائرة المركز، وتربطه صلة قرابة بالمبلغة، وسبق عمله بالمحل المُشار إليه، وتم طرده بسبب سرقة بعض المشغولات الذهبية.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط المتهم الثاني، وتبيّن أنّه عاطل له معلومات جنائية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الأول، وأرشد عن السلاح الناري وطلقة نارية، والتوك توك، المستخدمين في الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.