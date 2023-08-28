ضبط 1500 لتر بنزين وسولار في محطات وقود تعمل بدون ترخيص بالشرقية

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية 1500 لتر مواد بترولية داخل محطات وقود تدار بدون ترخيص، خلال حملات رقابية بنطاق مركز بلبيس.

ضبط محطات تموين سيارات تعمل بدون ترخيص

وتمكن مفتشو إدارة تموين بلبيس برئاسة أحمد حسين مدير الإدارة و مفتشي الإدارة من ضبط محطات تموين سيارات تقوم بممارسة وإدارة نشاط بدون ترخيص، وعليه تم تحرير محضر جنح رقم 15222 جنح مركز شرطة بلبيس لسنة 2023 ومحضر جنح رقم 15233جنح مركز شرطة بلبيس لسنة 2023 ضد / أصحاب محطات تموين سيارات بناحية حفنا، لإدارتهم وممارستهم نشاط بدون ترخيص وعليه تم التحفظ على 1500 لتر سولار وبنزين 80 تحت إذن وتصرف النيابة العامة بشأنها.

عدم الإعلان عن أسعار أسطوانات البوتاجاز

كما تم تحرير محضر جنح رقم 15221 جنح مركز شرطة بلبيس لسنة 2023 ومحضر جنح رقم 15224جنح مركز شرطة بلبيس لسنة 2023 ضد / أصحاب مستودعات بوتاجاز بناحية شبرا النخلة لعدم إمساكهم لسجل 21 بترول والسجلات الخاصة بالمستودع، وعدم إعلانهم عن أسعار اسطوانات البوتاجاز بشكل واضح على واجهة المستودع.

وأيضا تحرير محضر جنح رقم 15225 لسنة 2023 ضد المدير المسئول عن محطة لبيع المواد البترولية بناحية شبرا النخلة لعدم إعلانه عن أسعار الزيوت المعدنية .

حملات مكثفة

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية كلف فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.