كيف ساهم تطوير منظومة السكك الحديدية في جذب السياح الأجانب؟

حددت وزارة النقل، دور تطوير منظومة السكك الحديدية في تدعيم السياحة، موضحة أنه يُجري إنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع بإجمالي أطوال 2000 كم والذى تم تصميمه ليتناسب مع متطلبات السياحة ويتكون من الخط الأول «السخنة – الإسكندرية - العلمين – مطروح» بطول 675 كم والذي يبدأ من العين السخنة على البحر الأحمر حيث توجد القرى والمراين السياحية والفنادق.

القطار الكهربائي السريع

ويمتد الخط الثاني من القطار الكهربائي السريع «6 أكتوبر – الأقصر – أسوان – أبوسمبل» بطول 1100 كم، والذي يبدأ من محطة أكتوبر التبادلية مع الخط الأول من القطار الكهربائي السريع حيث يوجد أهم معلم أثري بمصر وهو أهرامات الجيزة وينتهي في مدينة أبو سمبل السياحية، مروراً بكافة المناطق السياحية على خط الصعيد.

ويمتد الخط الثالث «قنا – الغردقة – سفاجا» بطول 225 كم والذي يبدأ من محطة قنا التبادلية مع الخط الثاني من القطار السريع وينتهي في مدينة سفاجا مروراً بكافة المناطق السياحية والشاطئية للتمتع بسياحة الغوص على شاطئ البحر الأحمر.

وأضافت الوزارة في تقرير لها، أنه تم تطوير الوحدات المتحركة التي تخدم قطاع السياحة قطارات تالجو «6 قطارات ركاب – 7 قطارات نوم فاخرة»، والقطارات الروسي «المكيفة الدرجة الأولى والثانية + قطارات vip».

ونوهت بأنه تم إسناد إدارة وتشغيل قطارات النوم المكيفة إلى الشركة المصرية للتغذية والخدمات أبيلا مصر وهى شركة متخصصة ولها خبرات في مجال ترويج السياحة، كما تم تطوير محطات السكك الحديدية الواقعة في نطاق المدن التي بها مقاصد سياحية وترفيهية مع تبنى الهوية البصرية للمنطقة، بالإضافة إلى تطوير نظم الإشارات على خطوط الشبكة والذي يؤدى إلى تقليل زمن الرحلات وزيادة عدد الرحلات السياحية.