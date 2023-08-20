«النقل»: بدء إنتاج الوحدات المتحركة من مصنع بورسعيد منتصف 2024

أكدت وزارة النقل، وجود تعاون وثيق مع شركة «هيونداي روتيم» العالمية لإنتاج عربات المترو في مصنع نيرك بشرق بورسعيد، إلى جانب التعاون لإنتاج عربات السكك الحديدية في مصنع نيرك بالتعاون مع جانز مافاج المجرية.

وأضافت الوزارة في تقرير لها، أنّ مصنع بورسعيد من المقرر أن ينتج الوحدات المتحركة منتصف عام 2024، مؤكدة أنّ هذه الجهود تأتي في إطار توطين صناعة النقل في مصر، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز صناعة المكونات المحلية في مصر.

توطين صناعة النقل في مصر

وأشارت وزارة النقل، إلى أنّ إنشاء المصانع يتم بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية والتي لها باع طول في توطين الصناعة، مؤكدة أنّ إنتاج الوحدات المتحركة سيكون وفق المواصفات والمعايير العالمية لضمان تحقيق الجودة المطلوبة.

وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة داليا يونس، وكيلة كلية النقل الدولي واللوجيستيات، أنّ الدولة تبذل جهوداً مُضنية في توطين صناعة النقل في مصر، موضحة أنّ التوطين يقلل عملية الاستيراد ويوفر العملة الصعبة، خاصة وأنّ مصر ظلت لسنوات طويلة تعتمد على استيراد غالبية الوحدات المتحركة من الخارج.

ثقة الشركات العالمية في الكفاءة المصرية

وأضافت الدكتورة داليا يونس لـ«الوطن»، أنّ التعاون مع كبرى الشركات العالمية في توطين الصناعة، دليل واضح وقوي على ثقة الشركات العالمية في الكفاءة المصرية، والإرادة للعمل والإنتاج.