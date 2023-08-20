معلومات عن محطة برج العرب بالخط الأول لشبكة القطار الكهربائي السريع

كشف تقرير صادر عن وزارة النقل، عن تفاصيل محطة برج العرب، إحدى محطات الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع «العين السخنة - مطروح»، الذي تقدمت معدلات تنفيذه سواء الكباري أو فرش البازلت وتركيب القضبان للسكك الحديدية بمساره.

معلومات عن محطة برج العرب

- محطة برج العرب ضمن الخط الأول للقطار الكهربائي السريع.

- محطة برج العرب تقع بالقرب من المدينة الجديدة ببرج العرب والمنطقة الصناعية.

- محطة برج العرب تقع هي الأقرب للطريق الساحلي الدولي.

- تتكون محطة برج العرب من 6 سكك حديدية.

مزايا اقتصادية للقطار الكهربائي السريع

أكد تقرير وزارة النقل، أن أعمال تنفيذ محطة برج العرب تتم وفق المواصفات والمعايير العالمية، موضحة أنها ستخدم المنطقة السياحية المحيطة، لافتة أن القطار الكهربائي السريع وسيلة نقل حضارية صديقة للبيئة لا تُصدر عنها أي انبعاثات.

وفي سياق متصل، علقت الدكتورة داليا يونس وكيلة كلية النقل الدولي واللوجسيتات، على أعمال تنفيذ محطة برج العرب والقطار الكهربائي السريع، قائلة: «تنفيذ محطة في منطقة سياحية سيُنعش الحركة السياحية بشكل كبير، خاصة مع توجه مصر لتعظيم وزيادة السياحة في الفترة المقبلة».

وأضافت الدكتورة داليا يونس لـ «الوطن»، أن المحطة والقطار الكهربائي السريع سيحققان نهضة اقتصادية مهمة في المنطقة، فضلاً عن تسهيل نقل المواطنين والسياح من منطقة لأخرى.